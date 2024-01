Milan | Arrigo Sacchi entusiasta di Yacine Adli | ma c’è un però…

Leggi su dailymilan

(Di martedì 16 gennaio 2024)ha commentato la prestazione del centrocampista del, ecco le parole dell’ex tecnico rossonero… Ilvince e convince a San Siro contro la Roma, prestazione maiuscola della squadra che si crolla di dosso le scorie dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta di Gasperini. Il trio francese, Olivier Giroud e Theo Hernandez ha siglato le reti rossonere contro i capitolini (in goal con Leandro Paredes). Tra i protagonisti assoluti della sfida della Scala del Calcio c’è sicuramente, non solo per il goal. Prestazione di alto livello tecnico e di continuità. Due cose che non sono certo passate inosservate.ha rilasciato alcune ...