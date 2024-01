Mikaela Shiffrin batte Vlhova a Flachau e allunga in classifica | 94 vittorie in Coppa del Mondo

L'americanain 1.49.35 ha vinto anche lo slalom notturno di Flachau. Per lei e' il successo n.94 in carriera ed il 57/o in speciale. Seconda la slovacca Petra Vlhova in 1.49.La classifica della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino aggiornata dopo lo slalom di Flachau.dopo il successo in notturna supera quota 1000 e ora alle spalle ritrova Petra Vlhova, che con il secondo posto scavalca sia Gut - Behrami che Brignone. Primi punti stagionali per ...L'americana Mikaela Shiffrin in 1.49.35 ha vinto anche lo slalom notturno di Flachau. Per lei e' il successo n.94 in carriera ed il 57/o in speciale. Seconda la slovacca Petra Vlhova in 1.49.62 e ...Mikaela Shiffrin ha fatto suo il duello tra le regine dei paletti stretti con Petra Vlhova vincendo lo slalom di Flachau. La statunitense, al 94 successo in carriera, ha fatto la differenza nella seco ...