Microsoft apre Copilot Pro a tutti | con IA generativa in Office

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) –ha introdotto le funzionalità basate su intelligenza artificiale per il settore aziendale nel mese di novembre, ma sorprendentemente, solo due mesi dopo, l’azienda sta estendendo la disponibilità anche per i consumatori. Fa il suo debutto in USAPro, una sottoscrizione mensile al costo di 20 dollari, che offre l’accesso a funzionalità potenziate dall’IA all’interno delle app di, tra cui Word, Excel e PowerPoint. In aggiunta, questa sottoscrizione offre un accesso prioritario ai più recenti modelli di OpenAI e la possibilità di creare il proprioGPT personalizzato. Se si è già un abbonato365 Personal o Home, aggiungendo 20 dollari al mese (per ciascun utente), sarà possibile sbloccare immediatamentePro nelle app di ...

"L'intelligenza artificialesicuramente grandi sfide etiche, a cominciare dal lavoro per ... Dalla riflessione della Pontificia accademia per la vita assieme agià a febbraio 2020 nacque ...... Ad oggi OpenAI - e con lei l'investitore- non è in possesso di soluzioni direttamente capaci di uccidere: discorso diverso invece per le sue capacità indirette , ad esempio tramite la ...Se si è già un abbonato Microsoft 365 Personal o Home, aggiungendo 20 dollari al mese (per ciascun utente), sarà possibile sbloccare immediatamente Copilot Pro nelle app di Office su Mac, Windows e iP ...L'IA è sempre più al centro della strategia dell'azienda di Redmond. Lo sbarco di Copilot anche su iPhone e iPad (dopo Android) certifica la volontà di espandere rapidamente la base di utenti. Le pote ...