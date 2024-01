Meteo Roma | che tempo fa | previsioni | clima | anticipazioni

(Di martedì 16 gennaio 2024)per oggi? Quali sono leche suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sulnella Capitale. Controlliamo come sempre i datitramite l’ausilio fornito da il.itle news sulMartedì 16 Gennaio: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, minima 9°C, massima 15°C. In particolare avremo molto nuvoloso o coperto al mattino, nuvolosità sparsa durante il resto della giornata. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 15°C, la minima di 9°C alle ore 6. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est con intensità di circa 9km/h, moderati da Sud-Sud-Est al pomeriggio con intensità di ...

Ogni giorno troveremo un menumolto ricco e diverso. Nelle prossime ore intanto soffierà ancora il mite respiro del Mediterraneo su tutte le regioni centro meridionali: ad esempio a...Ogni giorno troveremo un menùmolto ricco e diverso. Nelle prossime ore intanto soffierà ancora il mite respiro del Mediterraneo su tutte le regioni centro meridionali: ad esempio a...Previsioni meteo Italia La situazione. Secondo le previsioni meteo, Aria molto fredda di matrice artica continua ad affluire dal Mare del Nord verso l'Europa centro occidentale mentre correnti…