Meteo | piogge attese in Calabria | Sicilia verso i 24°C Da venerdì arriva il gelo artico

(Di martedì 16 gennaio 2024) In settimana al Sud 20 gradi, 25 incon temperature dimezzate in poche ore nel weekend; al Nord neve a bassa quota, ma da sabato nuovo crollo con minime fino a -7 / -9°C in Pianura Padana. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, del sito www.iL.it, che conferma una fase molto dinamica, con l’afflusso di aria più mite e umida da ovest edeboli al Centro-Sud. Una perturbazione intensa...

...deboli al Centro - Sud; in seguito arriverà una perturbazione intensa mercoledì 17 al Centro - Nord seguita da un affondo artico venerdì, sabato e domenica. Ogni giorno troveremo un menu...Tornanoe neve a bassa quota, ma crolleranno anche le temperature con l'arrivo del freddo artico previsto per il prossimo weekend. Questo il quadrodelineato dagli esperti con le previsioni per ...Un cambiamento imminente Una vasta perturbazione atlantica è in arrivo e si prevede che porterà con sé un significativo peggioramento delle condizioni climatiche in… Leggi ...Salve e buon inizio di settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! La terza settimana di gennaio si apre con un lobo del vortice polare tra Scandinavia ed Europa centro-orientale, caratterizzato ...