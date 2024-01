Messina Denaro | “La Strage di Firenze? Bisognava prendersela con i beni dello Stato” | L’audio dell’interrogatorio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Tengo in chiaro che io non so niente di, poi quello che dicono i collaboratori se la vedono loro, io non so niente anche perché non c’è mai stata in una mia condanna nessun riscontro oggettivo, ci sono state solo le parole di questi collaboratori”, così aveva detto il boss stragista Matteodurante il suo interrogatorio del 16 febbraio 2023, davanti al giudice Alfredo Montalto e i pubblici ministeri Gianluca De Leo e Giovanni Antoci. U’ Siccu ha provato a ridimensionare il suo ruolo attivo nell’organizzazione delladi via dei Georgofili a, compiuta nella notte tra il 26 e 27 maggio del 1993, in cui morirono cinque persone, comprese Natia e Caterina Nencioni, due bambine di 9 anni e di appena 50 giorni. Proprio su questo punto, il giudice Montalto lo incalza facendo ...