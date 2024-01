Mercoledì 2 | Jenna Ortega | Ci sarà più azione | più horror e ogni episodio sembrerà un film

Leggi su movieplayer

(Di martedì 16 gennaio 2024) il team creativo dipensa in grande per una seconda stagione chepiù emozionante, più terrificante epiù vicina a un, come anticipaha fornito nuovi dettagli sulla seconda stagione didirettamente dal red carpet degli Emmy Awards. Intervistata da E!, l'attrice ha rivelato di aver "ricevuto le sceneggiature della nuova stagione della serie Netflix" divenuta una delle serie originale più viste sullo streamer. La produzione della stagione 2 è stata ritardata per via dello sciopero ed è slittata alla primavera. "Ci stiamo decisamente orientando verso toni più", ha detto l'attrice. "È davvero emozionante perché, durante tutto lo show, anche se ...