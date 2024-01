Mercato Napoli | nuovo rilancio per il centrocampista | alzata l’offerta

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 16 gennaio 2024) Le ultime news narrano della nuova idea ditargata, pronto a modificare in corsagià presentata per l’obiettivo. La presenza di Aurelio De Laurentiis e Mauro Meluso in quel di Riyadh, al fianco del propriocausa impegni in Supercoppa, ha destato più di qualche mugugno nella tifoseria azzurra. In molti hanno infatti asserito ad uno stop sulfino al termine dell’avventura nel torneo, data la presenza in Arabia Saudita delle due principali cariche dirigenziali partenopee. Eppure continuano a giungere news sul fronte Hamed Junior Traoré, atteso quest’oggi a Villa Stuart, nonché su altri obiettivi targati. Fra esso, anche un particolare profilo che con gli azzurri condivide appunto il soggiorno arabo delle ultime ore, quale Antonin Barak. Gli ...