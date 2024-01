Mercato Napoli | annuncio dell’ultim’ora sul rinnovo | “Firmerà nelle prossime ore”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 16 gennaio 2024) La dirigenza azzurra ha preso la decisione definitiva: pronto il prolungamento di contratto fino al 2029 per lui, ma è tutto pronto per il prossimo affare. Ilinvernale è entrato nel vivo e il direttore sportivo Mauro Meluso sta svolgendo le sue attente valutazioni insieme all’intera dirigenza. La squadra a disposizione di Mazzarri ha bisogno di rinforzi per cambiare il destino di una stagione, apparentemente già segnata. L’obiettivo degli azzurri è quello di agguantare il quarto posto e qualificarsi alla prossima edizione della Champions League dalla formula nuova che misurerà le squadre in maniera differente rispetto a quanto ci ha abituato negli anni. Un vero e proprio imperativo per non gravare sulle casse societarie e riappropriarsi della fiducia dei tifosi partenopei. Troppi i colpi incassati, troppe le delusioni da quando lo scudetto è cucito sul petto e ...