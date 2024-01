Meloni può dare una nuova casa ai centristi moderati Adornato spiega come

(Di martedì 16 gennaio 2024) Avviluppati nelle dinamiche pre elettorali, presi dal difficile compito del mantenimento degli equilibri, i leader dei partiti di maggioranza e opposizione tendono a dimenticarsi di una fetta importante di elettorato. Il grande polmone centrista e moderato. In un dibattito che sembra sempre più polarizzato, nella contrapposizione tra destra e sinistra, tanto sui territori quanto in Europa, il bacino elettorale “potenzialmente ancora molto ampio” deinon viene probabilmente preso nella giusta considerazione. “Il problema non nasce oggi, ma l’unica che può raccogliere euna struttura politica al centro moderato è proprio Giorgia. Ma il percorso è ancora lungo”, dice in una conversazione a Formiche.net, l’ex parlamentare e saggista, Ferdinando. Per ora il ruolo del centro nel dibattito ...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Sono responsabili sia Pozzolo che Delmastro . come definireste un uomo, un padre di famiglia, in un luogo in cui ci sono ... (liberoquotidiano)

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Meloni dice non farò la fine di Renzi . Per ora non ha fatto nemmeno l'inizio, perchè ancora la riforma non c'è. E ... (liberoquotidiano)

Salvini vuole Vannacci perché ha disperatamente bisogno di voti. Sotto l'8% è pronto Zaia (in ottimi rapporti con Washington). Per il Carroccio ... (ilgiornaleditalia)

Salvini vuole Vannacci perché ha disperatamente bisogno di voti. Sotto l'8% è pronto Zaia (in ottimi rapporti con Washington). Per il Carroccio ... (ilgiornaleditalia)

Per l'opposizione al governosarebbe un buon argomento, la base su cui costruire una coalizione sociale, prima ancora di un'alleanza politica. Share this... Facebook Pinterest Twitter LinkedinInterventi Simona(Pd): 'Avete fatto molte promesse che non state mantenendo. In questa ... Oggi, chiscegliere dove vivere, punta a luoghi in cui la qualità della vita sia alta. Ed in cui ...