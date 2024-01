Medio Oriente | l’Iran apre un altro fronte Nuovo attacco Usa in Yemen

(Di martedì 16 gennaio 2024) Polveriera: l'Iran entra in azione. Nella notte tra lunedì e martedì le forze aeree dei Guardiani della Rivoluzione hanno lanciato "missili balistici" sull'Iraq e la Siria: il primo raid per mandare un segnale al nemico Israele e al suo alleato Usa che "creano insicurezza nella regione", il secondo per "vendicare" il sanguinoso attentato di inizio gennaio a Kerman rivendicato dall'Isis L'articolo proviene da Firenze Post.

