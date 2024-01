Mean Girls | Lindsay Lohan ferita e delusa da una battuta del musical

(Di martedì 16 gennaio 2024)ha reagito negativamente ad un dettaglio presente nel reboot di. La star diha espresso la propria delusione in merito ad un frangente del rebootuscito da poco nelle sale. Nel film, Angourie Rice eredita il personaggio dinel ruolo della nuova studentessa Cady Heron. Ad un certo punto del film la rapper Megan Thee Stallion, che ha contribuito alla colonna sonora, appare attraverso un montaggio sui social, commentando l'abito natalizio di Cady durante un talent show. Nel video, Cady viene appellata come 'fire crotch', uno slang utilizzato per riferirsi, in maniera offensiva, a persone con i capelli rossi. Lasembra un riferimento …

L'ex star di Mean Girls Lindsay Lohan è apparsa a sorpresa alla premiere della nuova versione musical del cult del 2004. L'ex star di Mean Girls ... (movieplayer)

Mean Girls sbanca il box office americano con 32 milioni al debutto, mentre l'action con Jason Staham, The Beekeeper, è secondo . Le Mean Girls ... (movieplayer)

online si era diffusa l'ipotesi che molti spettatori della nuova versione di Mean Girls fossero stati ingannati dai materiali promozionali, non ... (movieplayer)

La star diLindsay Lohan ha espresso la propria delusione in merito ad un frangente del reboot musical uscito da poco nelle sale. Nel film, Angourie Rice eredita il personaggio di Lohan nel ruolo ...Ve lo sareste mai immaginato Harry Styles tra i banchi di scuola della North Shore High School Questo è stato, almeno all'inizio, anche il sogno dei registi di. Il remake del celebre film con protagoniste Lindsay Lohan e Rachel McAdams ha debuttato lo scorso 12 gennaio negli Stati Uniti a distanza di 20 anni dalla versione originale. Nella nuova ...La star di Mean Girls Lindsay Lohan ha espresso la propria delusione in merito ad un frangente del reboot musical uscito da poco nelle sale. Nel film, Angourie Rice eredita il personaggio di Lohan nel ...I registi del remake di Mean Girls, Samantha Jayne e Arturo Perez Jr., avevano pensato a Harry Styles per un ruolo nel film ...