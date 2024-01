Mchel | “Il calendario? Mi emoziona più che preoccuparmi”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 16 gennaio 2024) 2024-01-16 15:04:09 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: QPoche ore dopo aver giocato ad Almera ed essere tornato a casa,si è seduto di nuovo in sala stampa per assistere i media in vista degli ottavi di finale, l’unica partita che vedrà contrapposti la sua squadra al Rayo, il club che milita il suo cuore, una partita unica a Montilivi. Consapevole che non si tratta di un confronto normale per lui, il madrileno ammette di voler vincere e passare al turno nonostante le connotazioni speciali che ha nei confronti del suo rivale.ha ammesso che lo 0-0 contro l’ultima giornata, l’Almera, potrebbe essere andato bene perché la sua squadra si rendesse conto che se non fossero al 100% non sarebbero in grado di tenere il passo con quelli in testa alla classifica. la tavola. ...