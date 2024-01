Mazzenga | «Ai campionati italiani mi cimenterò nei 60 e 200 m | per gli Europei punto ai 400»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 gennaio 2024) La novantenne Emma Mariaintervistata da La Stampa dopo il record nel mondiale di atletica indoor nei 200 metri. Ci spiega il suo segreto? «Ho fatto atletica da giovane, nel periodo in cui studiavo scienze biologiche all’Università, poi l’ho mollata e l’ho ripresa nel 1986, a 53 anni, come Master. Da ragazza facevo le stesse gare di ora: 100, 200, 400, qualche volta gli 800 e le corse campestri. Adesso arrivo fino a 400. Per festeggiare il record abbiamo fatto un aperitivo». Quante volte si allena? «Due o tre volte alla settimana, sempre a Padova. Ho un’amica coach che mi segue sempre e mi ha fatto tornare alle gare, perché a 80 anni avevo smesso». Prossimi obiettivi? «Gliad Ancona il mese prossimo, mentre a marzo ci saranno glia Torun, in Polonia. Misenz’altro nei 60 m e 200 m, ...