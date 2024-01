Maxiprocesso ai Casamonica | la Cassazione conferma le accuse di mafia | respinti i ricorsi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il clan. A sancirlo è la, con la sentenza, molto attesa, chenell’accusa di 416bis. I giudici della seconda sezione penale, esprimendosi suidegli oltre trenta imputati, hanno sostanzialmenteto l’impianto accusatorio. E accolto il ricorso della Procura generale riconoscendo anche l’aggravante dell’associazione armata per alcune posizioni di vertice. Per le quali è stato disposto un appello bis solo sul punto per rideterminare la pena. Caduta l’aggravante di aver agito nell’interesse del clan invece per posizioni di secondo piano.ai, la: èI giudici della Corte ...