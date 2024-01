‘Maurizio racconta…’ | Lisa Vittozzi e Pietro Sighel trascinatori azzurri

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELL’ITALIA Voto della settimana per l’Italia: 7 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? Nazionale pallanuoto maschile ? L. Dalmasso (snowboard)? Nazionale pallanuoto femminile ? A. Bagnis (skeleton) Atleta della settimana (uomo).(short track): entra nella storia di questa disciplina il 24enne trentino, diventando il primo atleta ad imporsi in tutte le distanze olimpiche individuali maschili di un Campionato Europeo (il secondo in assoluto, se prendiamo in considerazione anche le edizioni all-around). 1.000, 1.500 e 500 metri hanno avuto un solo padrone a Danzica (Polonia). Senza rivali nel Vecchio Continente, ora bisognerà confermare questa crescita contro canadesi, cinesi e coreani nella seconda parte di stagione, con il prosieguo della Coppa del Mondo ed i Mondiali. Atleta della ...