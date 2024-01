Matthew Perry | Jennifer Aniston invita i fan a “celebrare il suo ricordo”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 16 gennaio 2024)ha incoraggiato i fan a mantenere vivo ildi: domenica, l’attrice di The Morning Show ha partecipato ai Critics’ Choice Awards 2024 a Santa Monica, in California, dove ha parlato della morte del suo collega di set in Friends. Alla domanda di Entertainment Tonight su come spera che i fan dicontinuino a onorare la sua eredità, l’interprete ha risposto che dovrebbero tutti quanti “celebrarlo” sempre., che ha lottato per tutta la vita contro la dipendenza da alcool e farmaci, è morto il 28 ottobre all’età di 54 anni. Il rapporto dell’autopsia, ottenuto da PEOPLE a dicembre, rivela che la sua morte è stata causata dagli effetti acuti della ketamina. Anche l’annegamento, la malattia coronarica e gli ...