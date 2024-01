Matteo attaccato dallo squalo | il padre | “Lucarelli chiedeva i preventivi mentre mio figlio era intubato in terapia intensiva”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 16 gennaio 2024)Mariotti si trovava in, con una gamba in meno e un tubo in gola, quando i suoi amici hanno deciso di aprire una raccolta fondi per aiutarlo nelle spese sanitarie. Si sa che in Italia non c’è raccolta fondi che non passi sotto l’occhio vigile di Selvaggiae così era andata anche questa volta. E, ovviamente, anche questa raccolta fondi non si era rivelata idonea all’esameano. Ne era seguito post con stories di critica e conseguente shitstorm nei confronti del ragazzo, praticamente impossibilitato a fare molto per difendersi anche solo psicologicamente dalle accuse. Alle telecamere si era presentato dicendo: “Il veroè lei” e, secondo il racconto di, in privato il ragazzo aveva contattato la giornalista in ...