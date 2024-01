Mattarella | La generazione Z è motivo di speranza per il nostro paese

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblichiamo il discorso integrale del presidente della Repubblica Sergioalla cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024 dell'Università degli studi del Piemonte Orientale Rivolgo un saluto di grande cordialità ai Ministri dell’Università e della Pubblica amministrazione, ringraziandoli per la loro presenza. Ringrazio il Magnifico Rettore per l’invito ad essere presente in questa occasione così importante. Un saluto di grande cordialità al Presidente della Regione, ai Sindaci delle tre Città di questo Ateneo - Vercelli, Novara, Alessandria -, al Presidente della Provincia, a tutte le Autorità. Un saluto cordiale ai Rettori di altri Atenei presenti, al Corpo accademico, al personale tecnico-amministrativo e, soprattutto, alle studentesse e agli studenti di questo Ateneo. Complimenti alla Dottoressa Mariella Enoc per questo ...

Vercelli, 16 gen. Altro che inerte o estraniata dalla realta': laZ, i giovani che frequentano questi anni le universita', e' motivo di speranza per il ...della Repubblica Sergio, ....... Personalmente penso, costantemente trovandone conferma, che questa sia un motivo di speranza per il nostro Paese". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, ...Il presidente della Repubblica è intervenuto alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024 dell'Università degli studi del Piemonte orientale. "Sono convinto che il disorientamento che ...VERCELLI "La generazione Zeta è vista come disorientata, come inerte, come estraniata dalla realtà, come rinunciataria. Sinceramente non so da dove possano uscire queste valutazioni così difformi dall ...