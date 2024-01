Mattarella | “Giovani motivo di speranza | compito università far emozionare”

Leggi su italiasera

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il rappresentante degli studenti “ci ha detto che la loro generazione zeta è vista come disorientata, come inerte, come estraniata dalla realtà, come rinunciataria. Sinceramente non so da dove possano uscire queste valutazioni così difformi dalla realtà, così gravemente sbagliate sulla nostra giovane generazione. Personalmente penso, costantemente trovandone conferma, che questa sia undiper il nostro Paese”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Vercelli all’inaugurazione dell’anno accademico dell’del Piemonte orientale. “E sono anche convinto – ha aggiunto il capo dello Stato – che il disorientamento che realmente talvolta affiora sia responsabilità di noi adulti. Come potrebbero gli studenti sentirsi al loro agio, trovare i ...