Mattarella elogia la generazione Z

(Di martedì 16 gennaio 2024) Lo studente giovane recita il compitino pessimistico/deprimente, le solite cose che sembrano prese da quegli striscioni tanto generazionali quanto insensati, tipo “ci hanno rubato il futuro”. E il ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergionel tradizionale messaggio di fine anno. 'L'unità - ha spiegato il Capo dello Stato - non come risultato di un potere che si impone. ...Il capo dello stato lancia l'allarme sui colossi del web e punge il governo sul premierato. Il presidente del Senato lo. Draghi, Renzi e Conte: foto dal ...Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del Piemonte Occidentale a Vercelli. «Vorrei riprendere ...Il presidente Sergio Mattarella, in un evento a Vercelli, ha elogiato i giovani della Generazione Z: cos'è e quando sono nati i ragazzi che ne fanno parte ...