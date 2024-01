Matri spinge | «Juventus dà fastidio all’Inter Oggi per il sorpasso»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 gennaio 2024) Alessandroper lae parla dei bianconeri a pochi minuti della partita contro il Sassuolo su Dazn. IMPEGNO – Alessandrodefinisce la situazione in cima alla classifica di Serie A, dove Simone Inzaghi e Max Allegri si fanno battaglia: «è una chance importante per avvicinarsi. Poi settimana prossima avrà la possibilità di sorpassarla. Lasta dando, è in un ottimo momento di forma e non perde proprio dalla gara d’andata contro il Sassuolo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...