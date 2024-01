Massimo risultato | minimo sforzo | la Dea schianta in scioltezza il Frosinone

(Di martedì 16 gennaio 2024) Gewiss Stadium. Basta meno di un quarto d’ora all’Atalanta per mettere al sicuro ile superare il. Partenza fulminante degli uomini di Gasperini che mettono a segno ben tre reti grazie al rigore trasformato da Koop, ad una perfetta azione finalizzata da Ederson e ad un missile di De Ketelaere sotto la traversa. Per tutto il resto del primo tempo, i giocatori nerazzurri, fors’anche appagati dal triplice vantaggio, non riescono più ad imbastire manovre pericolose, venendo costantemente imbrigliati dalla retroguardia avversaria e lasciando prevalentemente nelle mani dei ciociari il pallone, senza però che gli stessi possano in alcun modo creare grattacapi a Carnesecchi. Ci si aspetta un acuto di Scamacca che però non arriva: serata non particolarmente brillante quella dell’attaccante romano. La ripresa viaggia sulla stessa falsariga, ...

Marc Marquez , in vista della gara in Malesia, ha parlato degli obiettivi suoi e del team per il GP di questo weekend e per le ultime gare della ... (sportface)

...e giapponesi distaccati di evitare l'onere della doppia contribuzione per un periododi ... Si tratta di unimportante per i lavoratori e le imprese dei due paesi e per promuovere ......dei titoli del Tesoro a cinque anni in calo di oltre un punto percentuale rispetto aldi ... Lo stallo potrebbe essere unpiù probabile. I governi dell'Europa orientale, però, sono ora ...I rossoneri, se si considera solo il campionato, attraversano un ottimo momento; non era scontata una rinascita dopo l’eliminazione dalla coppa nazionale. Il Milan ha battuto la Roma 3-1 a San Siro di ...La squadra inglese al top tra le vincitrici, ma è ancora sotto al Real Madrid. Il Napoli si segnala per la percentuale di improvement in revenue più alta in un solo anno ...