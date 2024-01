Masse d' aria d' origine artica | dove e quando travolgeranno l' Italia per Giuliacci

(Di martedì 16 gennaio 2024) È in arrivo una nuova perturbazione che contribuirà a rompere gli equilibri. Che tempo ci aspetta? A rivelarlo è stato il team del colonnello Mario. "Nella giornata di mercoledì 17 gennaio giungerà sull'la seconda e più intensa perturbazione sospinta da venti meridionali, coinvolgendo soprattutto il settentrione e le regioni tirreniche": questa la premessa degli esperti su meteo.it. Il peggioramento, stando a quanto si legge, inizierà a partire dal mattino. Macolpirà la pioggia? "Si prevedono fenomeni piovosi soprattutto tra Liguria e Toscana, mentre sarà possibile vedere fiocchi di neve sulle regioni settentrionali dai 200-300 metri di quota", hanno scritto. Cosa filtra su giovedì 18 gennaio? "Avremo cieli coperti sulle regioni settentrionali e piogge isolate sul Triveneto. In ...

