Martin Scorsese su Leonardo DiCaprio | Uno dei migliori attori della storia del cinema

Leggi su movieplayer

(Di martedì 16 gennaio 2024)hanno lavorato insieme per ben sei volte, l'ultima proprio per Killers of the Flower Moon. Dopo aver lavorato insieme per oltre 20 anni,è pienamente consapevole del talento die di lui si fida ciecamente, tanto da arrivare a definirlo "uno deidel". Il regista lo ha dichiarato in occasionesua premiazione presso il National Board of Review. "Non è potuto venire stasera per un'ottima ragione... È proprio nel bel mezzopreparazione per il nuovo film di Paul Thomas Anderson. Originariamente, Bob De Niro mi parlò di Leoall'epoca in cui lavorò con ...