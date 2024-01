Marsilio Tour per l' Abruzzo | ma il Sindaco lo Caccia dal Comune | Fuori la Campagna Elettorale

(Di martedì 16 gennaio 2024) Chieti - Una nuova tensione politica è emersa a Paglieta, dove ilErnesto Graziani, candidato alle prossime elezioni regionali con il Pd, ha invitato il presidente della Regione, Marco, a lasciare il municipio durante la sua visita istituzionale. Il presidente, da mesi impegnato in visite ufficiali in tutta la regione, si era recato neldi Paglieta come parte del suo. Tuttavia, Graziani non ha gradito la presenza del presidente, considerandola una forma di comunicazione e propaganda politica non consentita all'interno di un luogo istituzionale. La situazione ha generato un acceso dibattito tra il centrodestra e il centrosinistra. Durante la visita, oltre a, erano presenti l'assessore Nicola Campitelli e Carla ...

