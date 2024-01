Marotta Quando arrivai ero intruso | ora simpatico a tifosi Inter

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 16 gennaio 2024) "San Siro un'icona ma gli stadi devono essere una fonte di reddito" MILANO - "sono arrivato all'forse la tifoseria mi ha visto come uno peggio, visto che provenivo dalla Juve. Nello sport, però, sono i risultati quelli che contano e, per merito e per fortuna, dasono arr