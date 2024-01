Marotta | 'Ora sto simpatico ai tifosi dell'Inter | ma ero visto come un intruso della Juve La mossa CR7 non ha pagato'

“Quando sono arrivato all’ Inter forse la tifoseria mi ha visto come un intruso o peggio, visto che provenivo dalla Juve. Nello sport, però, sono i ... (sportface)

"San Siro un'icona ma gli stadi devono essere una fonte di reddito" MILANO - "Quando sono arrivato all'Inter forse la tifoseria mi ha visto come un ... (ilgiornaleditalia)

Giuseppe Marotta parla del suo arrivo all’Inter e di come i tifosi abbiano cambiato idea sulla sua persona. L’Amministratore Delegato nerazzurro, ... (inter-news)

Marotta in questi ultimi giorni si è trovato nella scomoda posizione di dover difendere il primo posto in classifica dell’ Inter nonostante numeri e ... (inter-news)

Massimo Brambati fa parte degli ex calciatori che non perdono tempo ad attaccare l’Inter quando si presenta l’occasione. Lo ha rifatto commentando ... (inter-news)

L’Inter vince e gli juventini piangono : ora soffrono Marotta ? CdS

Inter e Juventus stanno duellando per la vittoria del campionato. Sul Corriere dello Sport, però il derby d’Italia non è più come quello di una ... (inter-news)