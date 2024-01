Marco Liorni e Amadeus salvano Rai1 | ascolti monster e successo

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 16 gennaio 2024) La Rai ha affrontato una sfida senza precedenti alla fine dell'anno, trovandosi in difficoltà rispetto alla concorrenza di Mediaset. Questa situazione ha spinto l'azienda a chiedere l'aiuto di due supereroi della televisione italiana:. La coppia dinamica è entrata in azione per risolvere la situazione, conprendendo le redini de L'Eredità. I risultati parlano da soli, con il quiz preserale diche ha conquistato circa 4,5 milioni di spettatori e oltre il 26% di share, superando il diretto competitor Avanti un Altro! di Paolo Bonolis, in onda su Canale 5 nella medesima fascia oraria, fermo al 20%. L'Eredità è in costante crescita anche per i suoi protagonisti: il primo super campione della stagione si chiama Daniele Alesini che ha portato a casa (ad oggi) 285mila euro ...