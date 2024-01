Mar Rosso | perché è una questione aperta sia per l’Ue sia per l’Italia Scrive il gen Jean

(Di martedì 16 gennaio 2024) Gli attacchi chirurgici degli Usa e dell’Uk hanno creato imbarazzo, non solo nelincapace di un’incisiva politica comune, ma soprattutto in Italia. Il nostro Paese da tempo rivendica un ruolo centrale nel “Mediterraneo allargato”. È stato “gentilmente” informato dell’attacco, ma – almeno nella versione ufficiale – nessuno ha chiesto la sua partecipazione. Questo è di per sé imbarazzante, ancheil nostro Paese è il più danneggiato dagli intralci alla navigazione nel Mar. Inoltre, aveva aderito il 3 gennaio scorso alla Casa Bianca – seppure con qualche “distinguo” – all’iniziativa americana “Prosperity Guardian”. Essa prevedeva la costituzione di una Maritime Force” per proteggere i mercantili dagli attacchi Houthi. Protezione implica anche misure attive, cioè attacchi contro le basi di lancio. Solo i “gonzi” possono ...

