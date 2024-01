Mar Rosso | ecco i danni ai porti italiani | cosa sta succedendo? Le due navi Martinengo e Fasan per la missione Ue

Sono sempre più i container che, a causa delle tensioni nel Mar Rosso, evitano il passa ggio dal Canale di Suez. Con pesanti ripercussioni per i ... (dday)

(Adnkronos) – “Le crescenti tensioni geopolitiche nel Mar Rosso pongono una seria minaccia per il tessuto imprenditoriale italiano e per il ... ()

«Il danno economico e gia iniziato per i nostri porti , soprattutto quelli del Sud, ma anche quello di Genova». Lo dice il ministro degli Esteri, ... (ilmessaggero)

La nave Usa colpita da un missile degli Houthi e il giallo dei due Navy Seals scomparsi : l'escalation nel Mar Rosso (e il ruolo dell'Italia)

Non è ancora un teatro di guerra, ma il Mar Rosso ne assume sempre di più le sembianze. Gli Houthi, in nome della loro crociata per i palestinesi di ... (ilmessaggero)