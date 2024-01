Mantova | UFFICIALE | Suagher lascia il calcio | entra nello staff di Possanzini

Di seguito la classificastilata dal Codacons in base all'impatto dell'inflazione in ...4 1.469 7 Siena 6,5 1.466 8 Alessandria 6,6 1.466 9 Lecco 5,7 1.448 10 Lodi 5,7 1.446 115,6 1.Di seguito la classificastilata dal Codacons in base all'impatto dell'inflazione in ...4 1.469 7 Siena 6,5 1.466 8 Alessandria 6,6 1.466 9 Lecco 5,7 1.448 10 Lodi 5,7 1.446 115,6 1.Emanuele Suagher dice addio al calcio giocato ma non al rettangolo verde. Così il Mantova sui propri canali ufficiali. Suagher inizierà un percorso di formazione all'interno dello staff di mister ...Emanuele Suagher dice addio al calcio giocato ma non al rettangolo verde. Così il Mantova sui propri canali ufficiali. Suagher inizierà un percorso di formazione all'interno ...