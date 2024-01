Mannequin Manicure | lo smalto è nude effetto manichino

Leggi su amica

(Di martedì 16 gennaio 2024) Scegliere unoè un po’ come avvolgere le unghie in un manto invisibile. Il colore, infatti, deve fondersi perfettamente con l’incarnato, cosicché la nuance possa – in un certo senso – passare inosservata. L’obiettivo dellaè proprio questo: valorizzare le unghie attraverso una nudità quasi surreale, che rispetta ogni sfumatura della pelle. Si abbina a forme di unghie naturali – squadrate, ovali o squoval – che ospitano nuance neutre che si armonizzano al tono della pelle. Sfumature di rosa, beige e marrone, che creano una continuità cromatica con la mano, rendendo le differenze tra unghia e pelle quasi impercettibile. Una fusione perfetta, che racconta un approccio essistenzialista ...