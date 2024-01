Maninni in gara a Sanremo 2024 | il primo album | quando esce e cosa contiene

Leggi su dilei

(Di martedì 16 gennaio 2024)è uno dei volti più giovani tra i cantanti in. Entrato direttamente tra i Big, è in un momento di grande svolta per la sua carriera: il cantante, infatti, non solo si esibirà su uno dei palchi più importanti della musica italiana, ma pubblicherà il suodisco in studio proprio durante il festival., ilC’è grande fermento per il prossimo Festival di. La kermesse della riviera ligure aprirà le porte il sei febbraio, e tutti e 30 i cantanti innon vedono l’ora di potersi esibire con i loro brani, già ascoltati da Amadeus e dai giornalisti. Uno dei più giovani e promettenti cantanti inè ...