Mangia il dessert e muore dopo 10 giorni di coma | il prodotto fatale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ricordate il caso di Anna Bellisario, la ragazza di 20 anni morta il 5 Febbario 2023 all'ospedale San Raffaele di Milano,diecidie uno shock anafilattico provocato da tracce di latte, cui era fortemente allergica, contenute in un tiramisù venduto come “vegano” in un fast food del centro del capoluogo lombardo (trattasi della catena Flower Burger, inconsapevole ed estranea a responsabilità)? La vicenda aveva lasciato tutti sgomenti al momento della morte, ora arrivano le parole del procuratore di Milano, Marcello Viola, che conferma le cause della morte, avvenuta “a causa di un utilizzo erroneo del mascarpone nella produzione della crema destinata ad un tiramisù vegano”. Per questo motivo, è stato immediatamente interrotto l'esercizio dell'azienda produttrice, la “Glg srl” fornitore all'epoca di 63 ristoranti italiani ...