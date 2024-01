«Mamma ed imprenditore? Si può | ed è bellissimo»

Leggi su panorama

(Di martedì 16 gennaio 2024) Mentre in Italia infuriavano le polemiche sulla dichiarazione della parlamentare FDI, Lavinia Menunni, circa il fatto che le donne dovrebbero avere come prima ambizione la maternità, a Milano una giovane donna, imprenditrice, si preparava a raggiungere due dei suoi più grandi obiettivi: chiudere il bilancio della sua start-up a +232% e partorire il suo primo figlio. Jasmine Haffadi, 27 anni, nata in Marocco e cresciuta a Bologna, dove ha frequentato le scuole ed è stata più volte vittima di bullismo, ha sempre avuto due sogni nella vita: diventare una imprenditrice e diventare una.Due sogni che, per come la vede lei, sono perfettamente complementari, che non si escludono a vicenda, anzi si rafforzano e si motivano l’uno con l’altro. “Sinceramente non ho davvero capito perché le parole dell’on. Menunni abbiano destato tanto scalpore - spiega -. Sognare di ...