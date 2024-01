“Mamma che fai? Noooo…” Uccise il marito a coltellate | durante il processo diffusi gli audio choc con il figlio

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 16 gennaio 2024) Un scena terribile, da pelle d’oca. Ricostruita nel dialogo, fatto ascoltare in aula dagli altoparlanti, tra Raffaella Ragnoli, 57 anni, e il. Lei è accusata di aver accoltellato a morte ilRomano Fagoni, operaio di 59 anni, nella loro villetta di Nuvolento.il, è stato mandato in onda il drammatico momento in cui il, urlando con la voce spezzata, ha visto il corpo del padre a terra: “Perché? Perché? Noooo, ti pregonooooooooo. Cos’hai fattooooo? Ti prego, È papà….E si sarebbe calmato anche stavolta, non mi avrebbe fatto niente”. Tutto è successo la notte del 28 gennaio 2023.Cos’è la “malattia X” che potrebbe uccidere 20 volte più del Covid “No, si sarebbe calmato solo fino alla prossima volta” era stata la ...