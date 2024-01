Mali-Sudafrica | Coppa d’Africa | tv in chiaro | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di martedì 16 gennaio 2024)è una partita valida per la fase a gironi dellae si gioca martedì alle 21:00: tv in, streaming,. Per la tredicesima volta nella sua storia ilsi appresta a prendere parte alla fase finale della. Le Aquile – questo il soprannome della selezione allenata da Eric Chelle – non sono mai riuscite a salire sul gradino più alto del podio. Il miglior piazzamento è il secondo posto dell’edizione 1972, oltre cinquant’anni fa. L’esultanza dei giocatori del(Instagram)Davanti a loro, in questo momento, ci sono diverse selezioni ma ad ogni modo sembrano avere tutto per diventare una delle sorprese della manifestazione organizzata ...