Macron contro il calo delle nascite | «Sei mesi di congedo parentale per entrambi i genitori»

Nella prima conferenza stampa del 2024, il Presidente della Francia , Emmanuel Macron , ha evidenziato il preoccupante calo delle nascite in Francia , ... (orizzontescuola)

La stretta di Macron contro l’Islam radicale Stop agli imam che arrivano dall’estero

D’ora in poi i religiosi musulmani devono accettare i principi della Repubblica, l’uguaglianza tra uomo e donna e non strumentalizzare la fede per ... (ilgiornale)