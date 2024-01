Lutto nella musica italiana | morto il fratello minore di Edoardo Bennato

(Di martedì 16 gennaio 2024) È scomparso oggi a 74 anni il musicista italiano,di due altri grandi della. La notizia è stata diffusa attraverso Facebook dalche lo ha ricordato con poche commosse parole: “Addio, il più piccolo di noi tre, il più saggio di noi tre”, postando alcune immagini deltra le quali quella di loro tre in tenuta calcistica. Fin dalla più tenera età aveva formato coi fratelli più grandi un trio in cui lui suonava il banjo e le percussioni. Crescendo si era specializzato come tecnico del suono e ha lavorato nel mondo dellaanche n questo importante ruolo. È stato anche imprenditore e in questa veste ha fondato le Edizionili Cinquantacinque e la casa discografica Cheyenne Records. >> Choc ...

Morto a Napoli il cantante e musicista Giorgio Zito Bennato: aveva 74 anni. Partecipò al Festival di Sanremo nell'80. Il post di Eugenio Bennato su Facebook, con poche parole, fa capire il legame e anche il profondo lutto che ha colpito la famiglia Bennato.