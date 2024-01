L' unilateralismo che manca per evitare il trionfo del caos internazionale

(Di martedì 16 gennaio 2024) Qui da molto tempo fu segnalata con modestia e tristezza la “stanchezza dell’occidente”, visibile anche in una scristianizzazione coatta dei costumi e del credo collettivo poi sfoc... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Oggi non c'è più un sistema , la dottrina trumpiana dell'sembra realizzarsi anche senza Trump, probabilmente in attesalui torni a riscuotere il risultato della sua predicazione in ...Il 20 dicembre 2023 il sito l'Antidiplomatico,si definisce "una delle voci di riferimento del mondo multipolaresi è affermato sul sanguinosoa guida Usa", ha pubblicato un articolo in cui si sostienecon l'accordo sul nuovo Patto di stabilità siglato in Europa dal ministro dell'...Siamo senza fondamentali: e voltandoci indietro, per guardare a ciò che abbiamo perduto, il secondo Novecento sembra improvvisamente il secolo dell’utopia, con lo sforzo della generazione dei padri ...“Cio’ che serve maggiormente e’ la solidarieta’, e cio ... opponendosi a tutte le forme di unilateralismo e protezionismo, sostenendo l’uguaglianza dei diritti, delle opportunita’ e delle norme tra ...