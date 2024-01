Luna Rossa vola verso la America’s Cup | primo test con le due barche | sfida tra Spithill-Gradoni e Bruni-Tita – VIDEO

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024)prosegue la marcia di avvicinamento allaCup 2024, che andrà in scena tra agosto e ottobre nelle acque di Barcellona. Il sodalizio italiano sarà chiamato a disputare la Louis Vuitton Cup (il torneo deglinti) contro Ineos Britannia, Alinghi, American Magic, Orient Express per meritarsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Il Team Prada Pirelli, che ormai tre anni fa perse il confronto decisivo con i Kiwi, nutre grandi ambizioni in vista della prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo e sta intensificando gli allenamenti a Cagliari. Per la prima voltaha solcato le acque sarde con due imbarcazioni in contemporanea, ovvero il prototipo LEQ12 (quello costruito dagli ...