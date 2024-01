L’ultimo scivolone di Fedez | cosa ha “combinato”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 16 gennaio 2024) Non il miglior momento a casa Ferragnez Non il miglior momento a casa Ferragnez,social porta la firma di, che ha mandato alla gogna pubblica un utente al posto di un altro. Nella puntata di Muschio Selvaggio se l’è presa con un presunto hater, Davidone e ha mostrato la sua foto mostrando però la foto di un altra persona. “Mi sa che abbiamo un problema… Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da c…o, ma la mia.è riuscito a farmi diventare simpatico a tutto il Twitter Calcio”, ha scritto la persona per cui è stato scambiato, ovvero Wazza. Leggi anche: Jacobs su: “Non abbiamo più contatti” Quest’ultimo, popolare sui social ha detto:”Meme a parte, ragazzi, quello che ha fatto il signor ...