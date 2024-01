L' ultima dei dem | ora Schlein cerca voti in Svizzera

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 gennaio 2024) L'idea del Pd in vista delle Europee: far votare i cittadini italiani residenti ine nel Regno Unito. Forse una trovata per racimolare qualche voto in più in vista delle prossime elezioni magari facendo leva sulle origini della segretaria che è nata a Lugano. La proposta di legge è stata depositata al Senato a prima firma del dem Andrea Crisanti. Ad oggi gli italiani all'estero possono votare per corrispondenza se sono iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) ma solo per le politiche. Mentre per le elezioni europee i cittadini italiani residenti all'estero possono votare solo se residenti in un Paese membro dell'Unione europea, sempre previa iscrizione all'Aire. «Tale direttiva - si legge nella proposta di legge depositata a Palazzo Madama - volta ad assicurare la più ampia partecipazione alle elezioni per ...