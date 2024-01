Ludovica Valli | volano gli stracci con Beatrice ed Eleonora | «Assente al compleanno? Ecco com' è andata davvero»

(Di martedì 16 gennaio 2024) La festa didiè stata l'occasione per riportare a galla alcune antipatie tra sorelle, in particolare con, grandeall'evento. Che le...

Leggi Anche'normalizza' il post partum tra crisi di pianto e paure I rapporti difficili tra le sorelleinsiste e replica all'hater malizioso: 'Squallido che ...... chi è il padre del primo figlio, come si chiama il suo ex compagno Da Uomini e donne all'amore per Marco Fantini Beatriceè nata nel 1995 e ha due sorelle: Eleonora e. Beatrice ...La festa di compleanno di Beatrice Valli è stata l'occasione per riportare a galla alcune antipatie tra sorelle, in particolare con Ludovica Valli, grande assente all'evento. Che ...Scintille tra sorelle: parla Ludovica Valli dopo la sua assenza al recente compleanno di Beatrice. Ecco cosa è successo davvero.