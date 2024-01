Lotito e l’esonero di Mourinho | “La Roma? Guardo solo in casa mia”

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – “cacciato? Non mi interesso dei problemi degli altri”. Claudio, presidente della Lazio, dribbla le domande sulla rivoluzione in. La società giallorossa ha esonerato Josée al posto dell’allenatore portoghese schiera in panchina Daniele De Rossi, che avrà il compito di traghettare la squadra fino a giugno.è stato silurato dopo gli ultimi risultati negativi, compresa la sconfitta contro la Lazio nel derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia. “Non commento cose che non mi riguardano e non conosco, spero che non lo facciano gli altri con me. Ognuno sa quello che succede insua, purtroppo non tutti hanno lo stesso buon gusto…”, dice il presidente della Lazio all’Adnkronos. In...