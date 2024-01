Lorenzo Tano | la storia con Lucrezia Lando | “Un percorso magico”

(Di martedì 16 gennaio 2024)sono diventati una coppia anche nel privato, dopo il sodalizio professionale intrapreso nello show BalCon Le Stelle.l’amore perL’insegnante di danza e il fidanzato saranno ospiti a La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Il figlio di Rocco Siffredi approdava nel programma condotto di Milly Carlucci con alle spalle la fine della lunga relazione con l’ex fidanzata Laura Midcalf durata dodici anni. Nel corso dei mesi in sala proveha supportato il 26enne reduce da un momento buio nel quale ha dovuto affrontare la depressione: l’insegnante di ballo che lo ha accompagnato ...

... e il progetto è creato e scritto da Francesca Manieri, oltre ad essere prodotto daMieli ...un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia e ci svela come e perché Rocco...... con la fotografia di Daria D'Antonio, la serie 'Supersex' mette al centro Rocco, un semplice ... Prodotta daMieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere ...Supersex sarà presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino nella sezione Berlinale Special, vetrina dedicata alle ultime produzioni di grandi re ...Lorenzo Tano, famoso dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, è il figlio di Rocco Siffredi: come mai i due hanno cognomi diversi