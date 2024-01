Lorenzo Biagiarelli ha figli? Tutto sul compagno di Selvaggia Lucarelli

... con la bagarre social che si è innescata e la Procura che indaga per istigazione al suicidio dopo la recensione falsa 'smascherata' in coppia con il fidanzato, altro blogger ...... avanzato dal compagno della Lucarelli, il food blogger, che la recensione fosse falsa. Il post diin cui si ipotizza il falso è stato rilanciato da Selvaggia ...La giornalista Selvaggia Lucarelli minacciata di morte: "Mi trasferisco su Instagram". I Carabinieri stanno indagando per capire chi sia la persona che abbia scritto la recensione negativa per la pizz ...Store and/or access information on a device. Use limited data to select advertising. Create profiles for personalised advertising. Use profiles to select personalised advertising. Create profiles to p ...