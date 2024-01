Lorenzo Biagiarelli all' angolo | E quei 6 minuti? | chi e come lo inchioda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Poco prima che il corpo di Giovanna Pedretti venisse trovato nel Lambro,rincarava la dose su Instagram. Lui, con la compagna Selvaggia Lucarelli, hanno messo in dubbio la veridicità della critica arrivata alla pizzeria della donna. "Ho chiamato la titolare della pizzeria della recensione omofoba e abilista, visto che ha appena dichiarato a una giornalista che la sua recensione è vera e che non si aspettava 'tutta questa cattiveria'. Non si capisce quale cattiveria, visto che ha tutta la stampa e le tv che la osannano e solo due o tre str***i hanno provato a sollevare dei legittimi dubbi sulla storia, ma va bene così", è l'esordio del suo racconto su Instagram. Lo chef di È sempre mezzogiorno ha parlato di una telefonata durata sei. Quiavrebbe fatto notare a Pedretti alcune ...