Lombardia | Fontana | ' sport occasione per tornare nella pienezza della propria vita'

(Di martedì 16 gennaio 2024) Milano, 16 gen. (Adnkronos) - Dal 3 all'8 marzo 2024, Bormio torna a ospitare i World Transplant Winter Games, i Giochi Mondiali Invernali dei Trapiantati di organi e tessuti, a 20 anni esatti dall'ultima edizione italiana. La dodicesima edizione dei Giochi è stata ufficialmente presentata a palazzoalla presenza del presidente, Attilio, e del sottosegretario alla Presidenza con delega ae giovani, Lara Magoni. Sono intervenuti Giuseppe Vanacore, presidente di Aned (Associazione Nazionale Emodializzati e Trapianti), e Franco Zecchini, presidente comitato regionale Fisi Alpi Centrali. Collegata in video ha portato il suo saluto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "Un evento importante, un grande evento a cui noi crediamo - ha sottolineato il presidente- perché gli atleti ...

Lo ha dichiarato il presidente di Regione, Attilio, oggi a Palazzo. 'Oltretutto mi sembra che le cose che dice non siano particolarmente aspre, ma cose di buon senso', ha ...Ci sono ottimi amministratori che è giusto possano continuare": è il pensiero del presidente della Regione, Attilio, espresso a margine di una conferenza stampa a Palazzo. ...Dal 3 all'8 marzo 2024 Bormio torna a ospitare i World Transplant Winter Games, i Giochi Mondiali Invernali dei Trapiantati di organi e tessuti, a 20 anni ...Milano, 16 gen. (askanews) – In seguito alle “gravi criticità” riscontrate presso il Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di via Corelli a Milano, i consiglieri regionali lombardi del gruppo Patt ...